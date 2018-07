Calciomercato Juventus, "no al Chelsea per lo scambio Morata-Higuain"

Il Chelsea si fa sotto per Gonzalo Higuain. Secondo la ricostruzione della Stampa i Blues di Maurizio Sarri hanno proposto alla Juventus lo scambio con Alvaro Morata ma dai bianconeri sarebbe arrivato un secco no.



Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo l'attaccante spagnolo non rientrerebbe più nei piani dei Campioni d'Italia che al contrario vorrebbero solo soldi (si parte da una valutazione di almeno 50-55 miliini) per il Pipita anche per rientrare in parte dalla spesa per il Pallone d'Oro.



D'altro canto Higuain ha compreso di essere considerato al pari di un "esubero" o quasi e per tale motivo si starebbe imputando chiedendo una buonuscita di 7 milioni per lasciare Torino. La cessione dell'ex bomber del Napoli non sarebbe dunque così semplice a meno che Abramovich decida di aprire il portafoglio per accontentare la Signora e soprattutto Sarri.