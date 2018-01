Calciomercato Juventus, Marotta: "Politano? Abbiamo fatto solo un sondaggio preliminare"

"Se c’è anche la Juventus su Politano? Abbiamo fatto un sondaggio preliminare perché su Cuadrado ci sono dei dubbi che mi auguro possa risolversi presto. Ma ci siamo limitati a un sondaggio, ne apprezziamo le qualità ma per il momento non siamo intenzionati a un affondo". Così Beppe Marotta, amministratore delegato dei bianconeri, chiarisce ai microfoni di Premium Sport le indiscrezioni sull'interesse dei Campioni d'Italia per l'attaccante del Sassuolo, seguito anche dal Napoli.



Sempre in tema di mercato Marotta aggiunge: "Carrasco? Mai immaginato e tanto meno trattato: è un’ipotesi fantasiosa. Darmian è un profilo interessante, ma il nostro organico è al completo in quel ruolo. A gennaio penso proprio che non arriverà nessuno, noi ragioniamo per il futuro".



Il dirigente del club piemontese affronta poi il tema Buffon: "Se ci hanno spiazzato le sue dichiarazioni e la sua voglia di proseguire per un altro anno? Assolutamente no, anzi è giusto che Gigi faccia delle riflessioni. Le può fare con calma, per il momento a noi interessa che sia tornato a disposizione di Allegri e della squadra".



Chiusura dedicata alla presunta rissa con Lotito in Lega Calcio: "C’è stato un dibattito acceso, come può capitare e come capita spesso con Lotito non solo al sottoscritto ma anche ad altre società. Ma solo dialettico, non fisico: non rientra categoricamente nella mia cultura.”