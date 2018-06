Calciomercato Juventus, Marchisio verso la risoluzione del contratto

Nella nuova Juventus 2018/19 sarà dato grande risalto al reparto di mezzo: alle conferme di Pjanic e Khedira si aggiunge quella di Sturaro, Emre Can sarà un nuovo acquisto mentre Milinkovic-Savic rimane un obiettivo ambizioso. E Claudio Marchisio? L'anno prossimo rischierebbe di non essere nemmeno più la seconda riserva del centrocampo bianconero.



Ecco perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, papà-agente del giocatore e dirigenza stanno discutendo la risoluzione del contratto: c'è già stato un primo incontro, un secondo avverrà al ritorno del Principino dalle vacanze. La Juve non intende riconoscergli la totalità dell'ingaggio rimasto (contratto in scadenza 2020) ma ha aperto a una robusta buonuscita.



In caso di addio Marchisio avrebbe tre possibilità: il Monaco per restare in Europa, in Oriente (Giappone o Cina, dove è stato recentemente per impegni di sponsor durante i quali ha ricevuto manifestazioni d'interesse) o in Mls, a Miami o Los Angeles.