Calciomercato Juventus, l'agente di Pjaca: "Alla Lazio per Milinkovic? No"

Ipotesi stoppata sul nascere. Tuttosport aveva riferito della possibilità di inserire Marko Pjaca nella trattativa per portare in bianconero Milinkovic-Savic (la Lazio avrebbe rifiutato una prima offerta da 80 milioni di euro).



Ma l'agente del croato, in prestito negli ultimi sei mesi allo Schalke 04, smentisce: "Fantamercato, nessuno mi ha contattato e non reputo la pista biancoceleste fattibile".



Marko Naletelic aggiunge a cittaceleste.it: "L’ingaggio del mio assistito rientrerebbe nei parametri lotitiani, non è questo il problema. Al momento non mi risulta nulla. Il futuro di Marko è alla Juve, vuole conquistare Allegri mettendosi in mostra già in ritiro. Il suo destino rimane comunque appeso alle entrare e alle uscite bianconere. È troppo presto ancora".