Calciomercato Juventus, Jorge Mendes alleato per arrivare a Milinkovic-Savic?

Sfumato o quasi Alexsandr Golovin, l'attenzione della Juventus è tutta su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio ha aperto al trasferimento nel club bianconero, e Marotta e Paratici potrebbero avere un alleato importante (oltre al giocatore stesso) per sbloccare l'affare. Come racconta il Corriere dello Sport il potente agente Jorge Mendes sarebbe "vicino" al 23enne biancoceleste e con i Campioni d'Italia ha appena portato a termine l'operazione Joao Cancelo, del quale è procuratore.



Mendes insomma avrebbe aperto un canale con i torinesi e non è escluso che ricopra ora il ruolo di intermediario con Claudio Lotito: del resto per il presidente dei capitolini l'estate scorsa ha di fatto gestito il passaggio di Keita Baldé al Monaco a 30 milioni (a un anno dalla scadenza del contratto).



La trattativa resta complicata perché gli Aquilotti non scendono (al momento) dalla richiesta di 150 milioni o di 110 milioni più Bentancur ma il tempo, e le mancanze di concrete proposte da parte delle big estere (il Real Madrid) giocherebbero a favore della Signora. Che adesso spera anche in Jorge Mendes.