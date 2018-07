Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Mandzukic-Darmian con lo United

La Juventus non molla Matteo Darmian. Secondo quanto riferisce il nostro Paolo Bargiggia il club bianconero ha chiesto al laterale del Manchester United, attraverso il suo agente, di pazientare e aspettare ad accettare altre eventuali proposte.



I Campioni d'Italia avrebbero infatti ricevuto dei segnali dal Psg, che sta trattando con Alex Sandro: l'esterno brasiliano non rinnoverà il contratto (in scadenza nel 2020) e potrebbe così salutare la squadra di Allegri per giocare in Ligue 1, aprendo la strada al ritorno di Darmian in Serie A.



In questa situazione entra prepotentemente anche Mario Mandzukic: lo United è interessato all'attaccante croato e Marotta ipotizza proprio uno scambio con il terzino italiano. In questo modo verrebbero limate le distanze tra domanda e offerta che avevano impedito un accordo tra le due società.