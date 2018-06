Calciomercato Juventus, in attacco la suggestione Lewandowski se parte Higuain

Non c'è solo Mauro Icardi nei pensieri della dirigenza della Juventus. Anzi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di partenza di Gonzalo Higuain l'obiettivo numero uno dei Campioni d'Italia sarebbe Robert Lewandowski.



L'attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ha voglia di lasciare la Bundesliga come testimonia anche il recente cambio di agente (da Kucharski a Zahavi) e, nonostante le recenti rassicurazioni della dirigenza bavarese sulla sua permanenza, potrebbe davvero partire. Soprattutto perché il club tedesco farebbe una grande plusvalenza (acquistato nel 2014 a parametro zero dal Borussia Dortmund, partirebbe per 80-90 milioni) con un giocatore che ad agosto festeggerà il 30° compleanno.



Marotta e Paratici, come detto, sarebbero in prima fila anche se bisognerebbe battere la concorrenza di Chelsea e Real Madrid. Ma i piemontesi, che cercano una punta già pronta a livello internazionale, farebbero leva sugli ottimi rapporti con il Bayern (diversi gli affari conclusi negli ultimi anni, da Coman e Vidal a Benatia e Douglas Costa) e non è escluso che nella trattativa rientri proprio Higuain...