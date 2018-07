Calciomercato Juventus, il sacrificio di Pjanic per arrivare a Milinkovic

Miralem Pjanic non è incedibile. La Juventus ha deciso di privarsi del bosniaco di fronte a un'offerta considerevole (intorno ai 100 milioni di euro) e per questo è stata stoppata qualsiasi ipotesi di trattativa per il rinnovo del contratto (comunque in scadenza nel 2021). Sull'ex Roma sta lavorando forte il Chelsea e in particolare Fali Ramadani, nuovo procuratore del 28enne e deus ex machina del mercato dei Blues: ha curato l'operazione Sarri e proprio il tecnico avrebbe espressamente chiesto il centrocampista bianconero.



Nei Campioni d'Italia è maturata l'idea di sacrificare un elemento chiave della rosa perché nel frattempo è ripartito l'assalto a Milinkovic-Savic. Il Real Madrid si è ritirato dalla corsa al serbo e così Lotito non ha sul tavolo alcuna proposta: nel weekend Marotta ha parlato con il presidente della Lazio e l'affare è seguito anche da Jorge Mendes, amico dei due club.



Con i soldi derivanti dall'addio di Pjanic (in tempi non brevi) i piemontesi sarebbero pronti ad affondare per il 23enne (i biancocelesti chiedono almeno 120 milioni). Impraticabile invece la pista Pogba per lo stratosferico ingaggio percepito al Manchester United (16 milioni netti).