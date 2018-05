Calciomercato Juventus, idea Romagnoli. Raiola al lavoro per Pogba

A fari spenti. Potrebbe essere definita così la strategia della Juventus (che ha chiuso con Emre Can) stando a quanto scrive il Corriere dello Sport. I campioni d'Italia starebbero monitornado con grande attenzione Alessio Romagnoli: il difensore del Milan ha il contratto in scadenza nel 2020 e il rinnovo, del quale si era parlato già a marzo, non è ancora arrivato. La situazione dei rossoneri, dopo l'ennesima bocciatura da parte dell'Uefa, è complicata e un'eventuale, e possibile, esclusione dalle coppe potrebbe spingere alcuni big a lasciare Milanello, al netto delle rassicurazioni dell'ad Marco Fassone. Marotta e Paratici attendono sviluppi: per il 23enne la spesa si ggirerebbe intorno ai 35-40 milioni e il centrale eventualmente prenderebbe il posto di Benatia (destinato al Marsiglia nonostante alcuni segnali social).



Attesa anche per quanto riguarda Paul Pogba. "Con Mourinho ho avuto problemi, mi ha messo in panchina ma ho risposto sul campo dando sempre il massimo", le parole eloquenti del francese dello United. Secondo Tuttosport un ritorno a Torino a distanza di due anni non è affatto impossibile: determinante il ruolo di Mino Raiola che starebbe pianificando l'uscita dai Red Devils. L'agente italo-olandese dovrebbe nel caso convincere il suo assistito a ridursi notevolmente l'ingaggio attuale di 13 miloni (in bianconero il giocatore che guadagna di più è Higuain con 7,5 milion): la Juve osserva, come per Romagnoli.