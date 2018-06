Calciomercato Juventus, Golovin si allontana? Il padre: "Sta imparando l'inglese"

La Juventus è stata la prima a mettere gli occhi su di lui ma la splendida prestazione nell'esordio Mondiale contro l'Arabia Saudita ha fatto drizzare le antenne a molte squadre d'Europa.



Golovin è uno degli uomini mercato di questo momento e le parole di suo papà non faranno probabilmente piacere ai tifosi bianconeri: "Aleksandr non vuole leggere nessuna notizia poiché è concentrato sulla Russia e sul Mondiale. Sono certo che mio figlio sarà in grado di giocare ad un nuovo livello, sarà difficile anche con una nuova lingua ma lui ha già cominciato a imparare l’inglese".



Il 22enne è destinato ad andare in Premier (forte l'interesse dell'Arsenal) oppure il centrocampista sta studiando una lingua 'universale' per tenersi aperte varie porte? Al momento l'unica cosa certa è che il prezzo del giocatore del Cska Mosca è lievitato oltre i 25 milioni iniziali.