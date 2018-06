Calciomercato Juventus, "Golovin sarebbe la ciliegina sulla torta"

Non è solo un interesse mediatico. La Juventus fa sul serio per Alexsandr Golovin, centrocampista del Cska Mosca che si sta mettendo in mostra ai Mondiali. Secondo quanto confermato dal nostro Paolo Bargiggia i bianconeri considerano il 22enne come la "ciliegina sulla torta" e per questo si stanno muovendo in maniera concreta.



Tuttavia, prima di andare all'assalto del russo, i Campioni d'Italia hanno intenzione di cedere diversi giocatori tra i quali Sturaro e Mandragora: dalla partenza di quest'ultimo (seguito da Monaco, Genoa e Udinese) sperano di ricavare 20 milioni di euro.



Il rischio però è di avvantaggiare la concorrenza perché Golovin fa gola anche al Chelsea di Maurizio Sarri (il tecnico ha trovato l'accordo con i Blues) e all'Arsenal.