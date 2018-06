Calciomercato Juventus, Cancelo arriva domani. Forte interesse per Godin

Sono giorni importanti per la Juventus in chiave mercato e non solo per l'assalto, di cui si parla in inghilterra, a Martial. Domani dovrebbe sbarcare a Torino Joao Cancelo: il laterale portoghese svolgerà mercoledì le visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto con i bianconeri fino al 2023. Al Valencia andranno complessivamente 40 milioni di euro in tre rate e la prima sarà di 15-17 milioni.



Non è questa l'unica mossa dei Campioni d'Italia in difesa: Marotta e Paratici sarebbero infatti seriamente intenzionati a pagare la clausola rescissoria (20 milioni di euro) di Diego Godin, difensore uruguaiano con il contratto in scadenza con l'Atletico Madrid nel 2019. Il 32enne non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento e porterebbe in dote grande esperienza.



Il reparto arretrato dei piemontesi potrebbe perdere Mehdi Benatia (forte l'interesse del Marsiglia di Rudi Garcia) e Daniele Rugani, cercato dal Chelsea su indicazione di Maurizio Sarri.