Calciomercato Juventus, Benatia verso l'addio. Fari puntati su Romagnoli

Più passano i giorni e più diventa probabile l'addio di Mehdi Benatia alla Juventus. Il difensore marocchino, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, dopo i Mondiali dovrebbe salutare i bianconeri: l'ex Bayern è molto apprezzato dal Marsiglia di Rudi Garcia (sentimento ricambiato) ma pure da Arsenal e Borussia Dortmund. Dalla cessione del 31enne i campioni d'Italia ricaverebbero più di 20 milioni di euro che verrebbero reinvestiti per un altro centrale.



Diversi i nomi sul taccuino di Marotta e Paratici: Gimenez, Savic e Godin dell'Atletico Madrid (ma il primo ha una clausola rescissoria di 65 milioni) oltre a De Ligt, di proprietà dell'Ajax, sul quale ha messo gli occhi anche il Barcellona. Sullo sfondo rimane Alessio Romagnoli: il milanista non ha ancora rinnovato il contratto (in scadenza nel 2020) e la situazione per il momento è bloccata in attesa che la Uefa si pronunci a metà giugno (alto il rischio di esclusione dalle Coppe).



Il club di via Aldo Rossi considera incedibile il giocatore arrivato dalla Roma nell'estate del 2015 ma eventuali brutte notizie provenienti da Nyon potrebbe mutare radicalmente il quadro...