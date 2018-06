Calciomercato Juventus, assalto a Cancelo: servono 40 milioni

Dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter, il destino di Joao Cancelo sembrava lontano dalla serie A: il Wolverhampton era stato molto vicino ad acquistare il laterale portoghese anche per via degli ottimi rapporti del suo agente Jorge Mendes con il club inglese. Ma lo scarsa convinzione del giocatore ad accettare la destinazione e, soprattutto, l'inserimento a fari spenti della Juventus stanno ribaltando le cose.



In giornata ci sono stati contatti intensi tra bianconeri e Valencia, che continuano a chiedere 40 milioni di euro: in Spagna c'è chi parla già di affare fatto, fonti vicine alla Juve preferiscono predicare calma ma la dirigenza è al lavoro. Il nodo della questione è riuscire a trovare la giusta formula di pagamento per arrivare alla cifra richiesta dal Valencia: due ipotesi allo studio, prestito con obbligo di riscatto oppure rateazione ma le due parti sembrano convinte.



E l'Inter, che sognava di rientrare in corsa (con altri costi ed altre formule) a luglio dopo aver sistemato le questioni del Fair Play Finanziario, dovrebbe cercare un altro laterale basso mentre la Juve, visto anche l'infortunio di Spinazzola, potrebbe comprare sia Cancelo che Darmian: una sorta di derby d'Italia della nuova stagione vinto dai bianconeri.