Calciomercato Juventus, accelerazione per Perin: incontro con l'agente

La Juventus lavora su più fronti. I bianconeri hanno praticamente chiuso per Matteo Darmian con il Manchester United e con Emre Can (sono stati definiti gli ultimi dettagli, firmerà nelle prossime ore) e adesso si avvicinano anche a Mattia Perin.



Nella giornata di oggi il ds bianconero Fabio Paratici ha incontrato a Milano Alessandro Lucci, agente del portiere del Genoa, per definire l'accordo. Resta ancora distanza con il Grifone perché i Campioni d'Italia mettono sul piatto 10 milioni di euro mentre Preziosi ne chiede 20.



Filtra comunque ottimismo: i piemontesi potrebbero aumentare l'offerta e inserire alcuni giovani graditi ai rossoblù. La trattativa è destinata dunque ad avere buon fine e martedì, dopo l'amichevole tra Italia e Olanda in programma lunedì allo Stadium, non è escluso che l'estremo difensore 25enne effettui già le visite mediche con la Juventus.