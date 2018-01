Calciomercato Juve, Emre Can nel mirino di Bayern e City

Due pericoli per la Juventus. I bianconeri sembravano a un passo dall'accordo con Emre Can, centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool a fine stagione. L'ennesimo colpo a parametro zero di Marotta e Paratici pareva a un passo e invece il club piemontese adesso deve guardarsi da una concorrenza molto agguerrita.



Secondo il Daily Mirror il Manchester City e il Bayern Monaco, che ha concluso oggi l'acquisto di Goretzka, strarebbero provando a inserirsi con forza e impedire il matrimonio tra il 24enne e i campioni d'Italia. A questo punto la Vecchia Signora potrebbe decidere di accelerare e chiudere l'operazione per evitare spiacevoli sorprese.