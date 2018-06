Calciomercato Inter, Zappacosta ipotesi concreta

L'Inter potrebbe aver individuato il sostituto di Joao Cancelo (non riscattato dal Valencia e ormai vicinissimo alla Juve). Come riferisce la Gazzetta dello Sport sono in ascesa le quotazioni di Davide Zappacosta: l'esterno dovrebbe dire addio al Chelsea e il suo agente Alessandro Lucci ieri è stato avvistato nella sede nerazzurra.



Molto probabile che nel colloquio con il ds Ausilio si sia parlato, oltreché dell'ormai prossimo rinnovo di Vecino (autore del gol Champions a Roma contro la Lazio) fino al 2022, anche dell'esterno ex Torino. Per arrivare al 26enne servono 20 milioni di euro: il club di corso Vittorio Emanuele lavorerebbe al prestito con diritto di riscatto.



In uscita intanto Intanto sembra davvero fatta per il passaggio a titolo definitivo di Nagatomo al Galatasaray: nelle casse dell'Inter dovrebbero entrare 3 milioni di euro.