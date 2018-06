Calciomercato Inter, Wanda Nara vedrà la Juventus per Icardi

Ora che la prima tranche di vacanze (ben documentata su Instagram) è finita, è previsto un incontro tra Inter e Wanda Nara per parlare del rinnovo di contratto di Mauro Icardi. Secondo Tuttosport i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da 6 milioni di euro più bonus (altre fonti parlano di 6,5 più bonus, per arrivare a 8) più l'innalzamento o l'eliminazione della clausola da 110 milioni di euro valida per l'estero fino dall'uno al 15 luglio ma non saranno i soli ad essere visti dalla moglie-agente dell'attaccante.



Il quotidiano torinese ribadisce la possibilità di un affondo da parte della Juventus, magari con uno scambio con Gonzalo Higuain, e non a caso metterebbe sul piatto un ingaggio da 7,5 milioni di euro - la cifra percepita attualmente dal Pipita - per convincerlo a passare dal nerazzurro al bianconero. Wanda Nara avrebbe comunque in agenda più incontri con tutte le squadre interessate ad Icardi ma la Juve sarebbe in cima alla lista.



Se l'affondo juventino non andasse a buon fine (l'Inter vuole il rinnovo ma con più calma, aspettando la scadenza della clausola per capire se veramente qualcuno è disposto a pagarla ed eventualmente ragionare su un dopo-Icardi), Marotta avrebbe adeguate alternative: Morata, Lewandowski o Cavani.