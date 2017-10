Calciomercato Inter, tutte le cifre: quanto pesa Gabigol

L'assemblea dei soci dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2017 (fatturato sui 318,2 milioni di euro con un rosso, in ulteriore discesa rispetto agli esercizi precedenti, di 24,6 milioni) e sono state rese note anche le cifre spese dai nerazzurri sul calciomercato.

Come evidenziato da Calcio e Finanza, in totale i nerazzurri hanno raccolto 44,5 milioni di plusvalenze, fra le quali spicca quella di Gianluca Caprari, che si attesta a 9.3 milioni. Dopo l'attaccante della Sampdoria ci sono Juan Jesus, con 6.8 milioni raccolti dalla Roma, e Diego Laxalt, per il quale sono arrivati 4.3 milioni dal Genoa.

Per quanto riguarda la voce acquisti, pesano molto sul bilancio dell'Inter i 44 milioni spesi per portare a Milano Joao Mario (a cui ne vanno aggiunti 3,7 di commissioni) e, soprattutto, i 33 milioni e mezzo più i 3,6 versati agli agenti per Gabigol. L'attaccante brasiliano ora in prestito al Benfica precede nella classifica dei colpi più costosi Gagliardini (24,1 milioni) e Candreva (23,6 milioni). 4,7 milioni di euro invece sono stati spesi dai nerazzurri per i rinnovi firmati da Icardi, D'Ambrosio e dal giovane Pinamonti.

Infine sono state rese note anche le cifre dello scambio Kondogbia-Cancelo: il Valencia potrà riscattare il centrocampista francese per 25 milioni di euro entro il 31 maggio, mentre l'Inter, se vorrà trattenere Cancelo, dovrà versarne 35 agli spagnoli entro la stessa data.