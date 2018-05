Calciomercato Inter, trattativa a oltranza per Rafinha. Nainggolan, caccia al tesoretto

Il discorso di giovedì pieno di realismo, e a tratti anche crudo, di Luciano Spalletti sull'Inter che sarà nella prossima stagione ha una doppia valenza. Far capire alla gente che al momento non ci sono soldi per gli investimenti, da qui l'annuncio della rinuncia ai riscatti di Cancelo e Rafinha, e poi dare un segnale forte alla società per non creare equivoci sugli obiettivi futuri. Non dimentichiamo che inoltre l'allenatore toscano è in trattativa per il rinnovo del contratto e allora in certe cose ha preferito essere chiaro e strategico.



Da qui al 30 giugno il Fair Play Finanziario dell'Uefa impone al club cessioni per 40 milioni di euro: 5 per il momento sono stati recuperati come plusvalenza dal riscatto di Kondogbia da parte del Valencia. Ne mancano 35, guarda caso proprio la cifra del riscatto di Cancelo, da esercitare entro il 31 maggio, e di Rafinha, per lui invece deadline a fine giugno. Ma se il difensore sarà restituito agli spagnoli, per il fantasista è trattativa a oltranza con il Barcellona per convincerlo a riformulare ancora un prestito. Il giocatore è alleato dell'Inter, che intanto si gode Lautaro Martinez dopo gli ingaggi di De Vrij e Asamoah.



Il tesoretto per arrivare per esempio a Nainggolan o a Barella (ieri Ausilio ha incontrato l'agente dei due) deve essere sicuramente raccolto entro la fine del mese prossimo: Candreva, Eder e i giovani Pinamonti ed Emmers sono sul mercato. Difficile ora, Roma permettendo, se ci sarà la possibilità l'Inter darà poi l'assalto a Nainggolan.