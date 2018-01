Calciomercato, Inter tra Driussi e Pastore LIVE

22:00 Inter-Simonian, altro incontro

Altro incontro tra Piero Ausilio, Walter Sabatini e Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore, ma anche di Sebastian Driussi. La trattativa per riportare l'ex trequartista del Palermo in Italia resta sempre molto complicata perché l'Inter può prenderlo soltanto in prestito dal Psg, mentre l'attaccante dello Zenit, che di recente non ha trovato molto spazio con Mancini, può essere l'idea last minute. Eder, infatti, accetta solo Sampdoria o San Pietroburgo come destinazioni e ha rifiutato il Crystal Palace, così i dirigenti nerazzurri lavorano a un possibile scambio.

21:45 Bessa a un passo dal Genoa

Tra i due litiganti il terzo gode: Sampdoria e Bologna sembravano i club più vicini a Daniel Bessa, alla fine dovrebbe spuntarla il Genoa. L'italo-brasiliano non è stato convocato dal Verona, in ritiro punitivo, ed è a un passo dai rossoblù.

21:30 Milan-Boca, ormai è rottura

Sta definitivamente saltando la trattativa tra il Milan e il Boca Juniors per il trasferimento di Gustavo Gomez. I rossoneri hanno respinto l'offerta di 5 milioni per l'obbligo di riscatto del difensore e gli argentini non hanno voluto rilanciare: così il paraguaiano dovrebbe restare in Italia, a meno che da qui al 31 gennaio non abbia altre offerte.

21:15 La Fiorentina rinuncia ad Antonelli

Pantaleo Corvino, d.g. della Fiorentina, ha fatto il punto del mercato viola: "Abbiamo un ottimo rapporto con Badelj, di stima e di correttezza. Si è preso i propri tempi per decidere, aspettiamo senza opprimerlo. Siamo pronti a un eventuale rinnovo o alla partenza. In mezzo, al momento, siamo coperti. Poi a fine stagione faremo il punto e capiremo come intervenire, cosa aggiungere. Per quanto riguarda Antonelli abbiamo fiducia nel gruppo che abbiamo creato”.

21:00 Sassuolo, muro su Politano

"Le parole di Sarri su Politano mi fanno sorridere. Era una battuta su cose che non esistono. Noi non cediamo giocatori a gennaio: lo abbiamo fatto in passato anche con Zaza alla Juventus e Defrel alla Roma''. Così Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, risponde al tecnico del Napoli che domenica aveva punzecchiato la Juventus (''Marotta lo ha dichiarato incedibile così abbiamo dovuto fare un passo indietro'') in merito alla trattativa sfumata tra Napoli e Politano. ''Politano - aggiunge Carnevali - deve rendere al meglio, se ne riparlerà a giugno ma non faccio nessuna promessa. Lui è un professionista, può avere per pochi giorni le idee confuse ma avrà occasioni per rifarsi''. In uscita c'è invece Alessandro Matri: ''È in scadenza - ricorda Carnevali - e noi gli abbiamo proposto il rinnovo di contratto. Ora tocca a lui decidere''.

20:45 Genoa su Criscito

"L'ho incontrato, gli ho parlato, mi farebbe piacere se venisse al Genoa, magari potesse essere già gennaio...". Lo ha detto il presidente del Genoa Enrico Preziosi, conversando con i cronisti a proposito dell'ipotesi di Mimmo Criscito al Genoa. "Poi vedremo", ha aggiunto. "Pereira lo conoscevamo sapevano il suo valore e Medeiros è un buon Iago Falque. Ci darà soddisfazioni", ha sottolineato riferendosi ai nuovi acquisti.

20:30 Fideleff in Islanda

Ricordate Ignacio Fideleff? Vi rinfreschiamo la memoria: 4 presenze al Napoli da agosto a dicembre 2011, una nel Parma nei 6 mesi successivi. Biondo, alto, capelli ricci, il difensore argentino di passaporto israeliano aveva fatto perdere le proprie tracce da un paio di anni, quando firmò col Nacional, in Paraguay, ma di fatto senza mai giocare. Adesso riparte dall'Islanda, dove ha firmato con il Vestmannaeyjar.

19:45 real, kane costa più di neymar

Florentino Perez è sempre a caccia di un top player e secondo il Times avrebbe deciso di puntare su Harry Kane. Per il bomber del Tottenham, che in questa stagione va a caccia della Scarpa d'Oro, i Blancos, scrive il quotidiano inglese, sarebbero disposti a sborsare la bellezza di 230 milioni, una cifra che lo trasformerebbe nel giocatore più costoso della storia. Dal club inglese non è arrivata alcuna smentita, ma emergerebbe la tendenza a voler tenere Kane anche per la prossima stagione, quando gli Spurs si trasferiranno nel nuovo stadio.

19:30 verona, bessa separato in casa

Il Verona non ha convocato Daniel Bessa per il ritiro indetto dal presidente Setti, chiaro segnale di una sua imminente cessione. Sulle tracce dell'ex Inter c'è anche la Sampdoria.

19:10 arsenal, ozil verso il rinnovo

Per un Sanchez che se ne va, c'è un Mesut Ozil che potrebbe restare all'Arsenal. Il giocatore tedesco ha il contratto in scadenza a giugno, ma secondo le indiscrezioni del London Evening Standard c'è fiducia nella dirigenza dei Gunners per il suo rinnovo. Ozil infatti dopo l'arrivo di Mkhitaryan e quello possibile di Aubameyang si sarebbe convinto a prolungare la sua permanenza a Lodnra.

18:35 Sassuolo, ufficiale Lemos

18:15 Roma, Aytac è il nome nuovo

In attesa che la trattativa col Chelsea per la cessione di Emerson e Dzeko volga al termine, la Roma lavora per cercare i due sostituti: Deulofeu è il nome più caldo per l'attacco, mentre in difesa, oltre a Laxalt, si segue Sakib Aytac, terzino classe 1991 dell'Antalyaspor.

18:00 Inter, Joao Mario verso il Crystal Palace

Joao Mario si avvicina al West Ham. Il portoghese si sarebbe convinto del trasferimento in Premier League, ora i due club devono trovare l'accordo: l'Inter chiede prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 30 milioni. I londinesi ne offrono 20-22 con prestito gratuito.

17:50 benevento, nuova idea yanga-mbiwa

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il Benevento avrebbe mostrato un forte interesse per l'ex difensore della Roma Yanga-Mbiwa. Il giocatore è in uscita dal Lione e qualche settimana fa era stato accostato anche all'Inter.

17:25 Mirabelli, smentita su Gomez

In merito alle voci di un litigio con l'agente di Gustavo Gomez, ci tengo a precisare che sono completamente false. Sulle trattative di mercato in essere, in questo momento concentrate sulle uscite, preferiamo mantenere il massimo riserbo. — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) 23 gennaio 2018

16:50 lione, grenier va in premier league

Secondo quanto riportato da RMC, il West Ham sarebbe molto vicino alla firma dell'ex centrocampista della Roma ora di proprietà del Lione Clement Grenier. Il giocatore, negli scorsi giorni, era stato accostato anche alla Fiorentina.

16:30 ufficiale, mascherano lascia il barcellona

Il Barcellona saluta ufficialmente Javier Mascherano con un comunicato apparso sul proprio sito. Il club catalano non rivela la destinazione dell'argentino, anche se il suo passaggio all'Hebei in Cina è ormai cosa fatta.

16:15 spal-mora, è addio

Si conclude l'avventura alla Spal per Luca Mora, che lascia Ferrara e va allo Spezia. Bel colpo per i liguri, che hanno convinto il centrocampista a puntare sul proprio progetto. Domani il giocatore sarà in Liguria per la firma su un contratto di due anni e mezzo.

15:50 fiorentina-roma, scambio babacar-defrel?

Secondo quanto riportato da La Nazione, visto l'interessamento da parte della Roma per Khouma Babacar e il no dei viola all'ipotesi di prestito con obbligo di riscatto, i giallorossi potrebbero intavolare una trattativa sulla base di uno scambio di prestiti con cifre da stabilire con Gregoire Defrel che raggiungerebbe Pioli al posto del senegalese.

15:40 rafinha: "motivato e pronto"

Una nuova sfida inizia nella mia carriera. Vengo con la voglia di un bambino in un club storico. Molto motivato e pronto a trasformare le parole in fatti. Forza Inter #amala @Inter pic.twitter.com/l2qM5pCEww — Rafinha Alcantara (@Rafinha) 23 gennaio 2018

15:30 ferrero: "Il napoli vuole torreira"

Il Napoli vuole Torreira, la Samp lo valuta 30 milioni. Lo ha rivelato il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, a Radio Crc: "Torreira? È un pò come Schick perché è bravo, volenteroso e voglioso. Vale più di 30 milioni e lo vogliono tutti, anche il Napoli. De Laurentiis non chiede, con lui mi diverto e parliamo poco di calcio e molto di cinema. Non ho bisogno però di vendere".

15:20 Del Sole alla Juventus

Del Sole torna alla Juventus https://t.co/GDkyedmPk3 via @pescaracalcio — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) 23 gennaio 2018

15:00 Chelsea, Conte: "Dzeko? Non so nulla"

Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro l'Arsenal, risponde in manier evasiva ai giornalisti su Dzeko, ormai vicinissimo al Chelsea: "Non so nulla, lo sapete, se ci saranno news il club vi informerà".

14:20 "Cancelo non torna al Valencia"

"Cancelo non torna, non ci sono possibilità. Anche Spalletti lo ha detto, è assurdo insistere su questo argomento: non ci sono chance". Così Marcelino, tecnico del Valencia, allontana definitivamente l'ipotesi Cancelo.

13:50 West Ham a un passo da Grenier

Il West Ham è pronto a piazzare un colpo a centrocampo: secondo quanto riferisce RMC il club inglese starebbe chiudendo con il Lione per Grenier, ex mediano della Roma.

13:00 Taider al Montreal Impact

12:35 liverpool, "salah può andare al real madrid"

Mohamed Salah ha stregato la Premier con la maglia del Liverpool, ma presto potrebbe cambiare aria destinqazione Madrid. Il presidente della Federazione egiziana, Haby Abo Rida, rivela infatti l'interesse del Real: "C'è una possibilità concreta che il prossimo anno possa giocare per il Real Madrid - riporta As - Il club spagnolo presenterà un'offerta importante. Ovviamente sarebbe una cosa grandiosa per il nostro calcio se un giocatore egiziano militasse in un club tanto grande".

12:20 inter, i tifosi "vendono" santon?

Il rapporto tra Davide Santon e la piazza interista è ai minimi storici dopo i pesanti attacchi social in seguito all'errore commesso contro la Roma. Il giocatore è stato costretto a chiudere il proprio profilo e, nonostante il suo pensiero sia sempre quello di restare in nerazzurro sotto la guida di Spalletti, questo rapporto tribolato con i tifosi potrebbe spingerlo a prendere un'altra strada. Il contratto scade a giugno, Betis e Galatasaray sono interessate a prenderlo a parametro zero, ma nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta interessante in questi ultimi giorni di gennaio, il suo futuro potrebbe cambiare in pochissimo tempo. Lo riporta il Quotidiano Sportivo.

12:10 napoli, maksimovic fa le vialigie

Nikola Maksimovic sempre più lontano da Napoli, la trattativa con lo Spartak Mosca dovrebbe chiudersi alle condizioni imposte dal club partenopeo: l'ex Torino è pronto lasciare la squadra di Sarri con la formula del prestito secco.

11:50 Roma, pressing su Darmian

La Roma all'assalto di Darmian. Per il Messaggero i giallorossi vogliono il terzino del Manchester United e hanno avviato i contatti con i Red Devils: Monchi potrebbe offrire un prestito con riscatto a 12-15 milioni.

11:25 Il Benevento punta Skorupski

Il Benevento ha messo gli occhi su Skorupski. Secondo il Mattino il portiere della Roma è finito nel mirino delle Streghe che non sono convinti da Belec: i giallorossi chiedono 8 milioni per l'estremo difensore.

11:15 Wenger: "Aubameyang può arrivare"

Arsene Wenger conferma che quello di Aubameyang è un nome caldo per il mercato dell'Arsenal. "Non sai mai quanto sei vicino, è uno dei possibili acquisti, ma abbiamo in mente altre cose, abbiamo molte opportunità in diverse posizioni. Quindi la decisione finale non è presa. Fiducioso o no, non lo so, non siamo vicini a un accordo per Aubameyang con il Dortmund o con nessun altro", le parole del tecnico dell'Arsenal alla vigilai della sfida di Carabao Cup contro il Chelsea.

11:00 Inter, idea Obiang

Nome nuovo per il centrocampo dell'Inter. Secondo quanto scrive Tuttosport, i nerazzurri valutano los cambio di prestiti Obiang-Joao Mario con il West Ham. L'ex Sampdoria potrebbe dunque rinforzare la mediana di Spalletti.

10:15 Verona, ufficiale Vukovic

Ufficiale: Jagos #Vukovic è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona FC. Arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@olympiacos_org

Dettagli e carriera https://t.co/zNJzezVj0i#BenvenutoJagos pic.twitter.com/rKZ8aw6Wbl — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 23 gennaio 2018

09:50 Milan-Boca, distanza di 2 mln per Gomez

Prosegue la trattativa tra Milan e Boca Juniors per Gustavo Gomez. Il club argentino propone il prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni ed è disponibile anche una parte dell'ingaggio del difensore ma i rossoneri chiedono 7 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

09:10 Torino, è fatta per Donsah

Colpo a centrocampo per il Torino: secondo quanto scrive il Corriere dello Sport già oggi potrebbe arrivare l'ufficialità dell'arrivo di Donsah al Bologna. In uscita invece Acquah, seguito con interesse dalla Spal.

09:00 Lazio, Milinkovic vale 100 milioni

La scorsa estate Claudio Lotito aveva reso noto di aver rifiutato un'offerta da 70 milioni per Milinkovic-Savic proveniente dall'Inghilterra (con ogni probabilità dal Manchester United). Il presidente della Lazio ora gongola perché, grazie alle strepitose prestazioni in campo, il valore del centrocampista si è ulteriormente alzato fino a toccare di fatto quota 100 milioni come riporta la Gazzetta dello Sport. Se il serbo dovesse continuare a giocare così il prezzo si innalzerebbe ancora e il club biancoceleste potrebbe ricavare una cifra record da un'eventuale cessione.

08:50 Deulofeu sogna il ritorno al Milan

Gerard Deulofeu sogna il ritorno al Milan: l'attaccante spagnolo avrebbe manifestato la sua volontà ad alcuni ex compagni rossoneri. Il sogno è destinato a rimanere tale perché il Barcellona chiede 20 milioni di euro per il 23enne: trattativa impossibile tra il club di via Aldo Rossi e i blaugrana. Deulofeu resta invece nel mirino della Roma.

08:40 Psg, Lucas: "Non sono felice"

Lucas Moura, in un'intervista all'Equipe, non si nasconde: "Non sono felice, credevo di aver costruito qualcosa di buono con questo club ma a quanto pare non è così. Sono davvero sconcertato dal fatto che non gioco mai, non posso esprimermi sul campo. La Liga? Sicuramente con la mia velocità e la mia tecnica, potrei fare benissimo lì. Non mi interessa dove finirò".

08:20 Inter, Spalletti chiede rinforzi a centrocampo

Gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha non bastano. Luciano Spalletti, dopo il pareggio dell'Inter contro la Roma a San Siro, si sarebbe convinto della necessità di un ulteriore innesto di un certo peso in mezzo al campo per aumentare la qualità della manovra nerazzurra. Difficile però che Ausilio e Sabatini possano fare altri sforzi sulla mediana mentre resta viva l'ipotesi Sturridge in attacco, subordinata comunque alla partenza di Eder.

08:00 Juventus, accelerazione per Pellegri

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe messo le mani su Pietro Pellegri, attaccante 16enne del Genoa. Marotta e Paratici hanno parlato della punta con il dg dei rossoblù Perinetti a margine della sfida dello Stadium: la richiesta del Grifone è di 30 milioni ma i bianconeri sperano di chiudere a 25. L'operazione dovrebbe essere portata a termine in estate e non è escluso che Pellegri resti un altro anno in Liguria in prestito. Nella trattativa potrebbe essere inserito Stefano Sturaro.