Calciomercato Inter, torna di moda Vidal

Questa sessione di mercato potrebbe regalare ai tifosi dell'Inter un altro grande centrocampista oltre a Radja Nainggolan. Sul taccuino dei nerazzurri sarebbe infatti finito nuovamente Arturo Vidal, secondo la Bild 'scaricato' dal Bayern Monaco a un anno dalla scadenza del contratto.



Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il ds Piero Ausilio sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Monaco di Baviera "prima di prendere la coincidenza per la Cina" e avrebbe iniziato a lavorare per capire la reale situazione del mediano ex Juventus, che su Instagram si è detto (in maniera enigmatica) "pronto per il futuro".



A conferma dell'interesse nei confronti del 31enne le parole di Luciano Spalletti a Rai Sport: "Vidal e Vrsaljko? Abbiamo un professionista addetto per queste cose (Ausilio ndr), ora è in Cina e non so quali siano le ultime notizie. Posso dire che sono calciatori forti che lui avrà nel mirino per poi andare a parlare di un'eventuale trattativa, come ce ne sono altri. Ma questo è un campo suo ed è giusto che ne parli lui".