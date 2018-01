Calciomercato Inter, Spalletti inquieto: "Serve un centrocampista"

Luciano Spalletti è inquieto. Il tecnico dell'Inter, dopo il pareggio contro la Roma, ha espresso tutto il suo malumore per il mercato portato avanti dalla società nerazzurra. "Io non mi sono mai lamentato con questa società e avrei anche qualche possibilità di farlo. All’inizio siamo partiti con delle potenzialità che poi in seguito si sono ridotte perché abbiamo dovuto smettere di fare mercato. L’obbligo di restare nell’ambito di una correttezza di operatività ci ha portato a questo punto... La difesa andava coperta numericamente, nel mezzo ci vorrebbe invece qualcuno che abbia il livello di calcio adatto a lottare per dei primati importanti” le parole del tecnico di Certaldo alla Rai.



Difficile che Ausilio e Sabatini possano accontentare il tecnico: l'unico obiettivo è Ramires, al centro di un paradossale tira e molla con lo Jiangsu Suning, il cui proprietario è lo stesso del club di Corso Vittorio Emanuele, ovvero Zhang Jindong. L'arrivo in prestito oneroso del brasiliano pareva una formalità e invece si è rivelato complicato: la speranza di Spalletti è che da qui alla fine del mercato la situazione possa sbloccarsi.



E' arrivato Rafinha ma a quanto pare non basta all'allenatore ex Roma: "Non si può chiedere a qualcuno che non gioca da un anno e mezzo di metterci a posto le cose. Siamo noi che dovremo aiutare lui, non viceversa. Rafinha ha giocato 5-6 partite nell’ultimo anno. Il ritmo-gara è un’altra cosa. La squadra comunque grosso modo è questa, e le cose ce le metteremo a posto noi. Chi non è da Inter lo metto fuori e non gioca più”.