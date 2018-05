Calciomercato Inter, sondaggio per Strootman. Occhi su Barrow e Ilicic

Al di là di come andrà lo spareggio Champions contro la Lazio (gli introiti della massima competizione continentale farebbero però la differenza) l'Inter si sta ancora muovendo con forza e su più fronti sul mercato dopo aver già acquistato De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez.



Come riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero incontrato alcuni membri dell'entourage di Kevin Strootman (contratto con la Roma fino al 2022 e clausola rescissoria di 32 milioni) per capire se ci sono i margini per un trasferimento dell'olandese a Milano dove ritroverebbe Luciano Spalletti che sponsorizza la (difficile) operazione. Sul taccuino dei dirigenti del club di Corso Vittorio Emanuele, oltre a quello di Cristante, c'è anche il nome di Nicolò Barella: il Cagliari lo valuta 40 milioni ma il prezzo potrebbe scendere grazie all'inserimento di alcuni giovani come contropartite (Pinamonti, Odgaard, Zaniolo ed Emmers piacciono ai rossoblù).



Movimento anche sulla fascia destra: considerate le difficoltà legate al riscatto di Cancelo, il Biscione (tramite una telefonata di Spalletti) avrebbe fatto un sondaggio con Alessandro Florenzi, in scadenza con la Roma nel 2019. Le alternative sono rappresentate da Thomas Partney dell'Atletico Madrid e Nelson Semedo, di proprietà del Barcellona mentre resta sullo sfondo Bruno Peres.



Nel reparto offensivo, secondo quanto scrivono Corriere dello Sport e Tuttosport, l'Inter ha messo infine nel mirino due giocatori dell'Atalanta: il 19enne Musa Barrow e Josip Ilicic. La scorsa domenica Piero Ausilio e il suo vice Baccin erano a Bergamo per assistere alla sfida con il Milan. Il ds ha confermato di apprezzare il giovane attaccante gambiano ("Si sta mettendo in mostra, noi lo osserviamo e lo seguiamo") e ha glissato sull'ex Fiorentina: "Contro i rossoneri ha fatto la sua parte, la pari degli altri".