Calciomercato: Inter-Salcedo, Valietti e Radu al Genoa

Quasi un anno fa, l'Inter stava per chiudere una maxi-trattativa da 60 milioni di euro con il Genoa acquistando i giovani Pellegri e Salcedo. Poi era saltato tutto e, se il primo è finito al Monaco, il secondo non è mai uscito dai radar nerazzurri tanto che questa potrebbe essere la volta buona per far andare l'affare in porto. Oggi il ds rossoblù Perinetti si è incontrato con la dirigenza interista definendo praticamente tutto: l'attaccante italiano Eddy Salcedo e il difensore olandese Laurens Serpe (classe 2001) si trasferiranno a Milano mentre il portiere rumeno Ionut Radu (classe 1998) e il difensore Federico Valietti (classe 1999) andranno al Genoa.



Non è un doppio scambio alla pari, infatti i giocatori della Primavera dell'Inter si trasferiranno in modo definitivo (anche se la società nerazzurra ha inserito il diritto di recompra) in rossoblù per 12 milioni di euro complessivi mentre i calciatori del Genoa arriveranno all'Inter in prestito con diritto di riscatto. Questo anche per ul gioco a incastro del Fair Play Finanziario a cui deve far fronte la società milanese che così incasserà nell'immediato denaro fresco senza sborsarne.