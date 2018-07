Calciomercato Inter, Salcedo arriva dal Genoa per 15 milioni

Circa un anno fa, la notizia aveva fatto a rimanere a bocca aperta un po' tutti gli operatori di calciomercato e soprattutto i tifosi dell'Inter: la società nerazzurra stava per completare l'acquisto dal Genoa dei 16enni Pietro Pellegri ed Eddy Salcedo per 60 milioni di euro complessivi (30+30, milione più milione meno).



Non era ancora subentrato il freno messo da Suning per le direttive cinesi, senza contare lo spettro del Fair Play Finanziario: alla fine sfumò il tutto, il primo finì al Monaco per 31 milioni di euro (dimostrando che la valutazione complessiva non era campata per aria) mentre il secondo rimase rossoblù.



Oggi, l'Inter ci riprova anche perché l'affare - conseguenza della cessione nerazzurra di Valietti e Radu - riguarda un solo giocatore e a cifre di 'saldo': Salcedo (che nel frattempo in prima squadra del Genoa ha messo insieme 2 presenze in serie A e una in coppa Italia) sta per diventare nerazzurro, prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a otto e bonus fino a 5 milioni di euro per una cifra complessiva di 15 milioni. Un anno dopo, il prezzo è sceso della metà: un affare.