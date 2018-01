Calciomercato, Inter-Ramires, si riapre la pista

Si riapre la pista Ramires per l'Inter. I nerazzurri stringono i tempi per chiudere altre operazioni di mercato che possano rinforzare l'organico a disposizione di Spalletti e provano a portare a termine quella che sembrava sulla carta la trattativa più semplice: l'arrivo del centrocampista brasiliano dallo Jiangsu Suning, club che come si capisce dal nome ha la stessa proprietà dell'Inter.



L'agente del giocatore, Luis Carlini, è arrivato a Marbella, dove i cinesi sono in ritiro: secondo quanto riporta Andersinho Marques, giornalista di Premium esperto di calcio brasiliano, filtra ottimismo dal procuratore per l'esito positivo della trattativa. Il possibile acquisto di M'Bia da parte dello Jiangsu, del resto, aveva messo a disposizione di Capello un centrocampista utile a sostituire Ramires nell'organico, sbloccando così l'arrivo del giocatore all'Inter. Ora va risolto solo il nodo ingaggio, visto che in Cina Ramires percepisce 10 milioni netti a stagione: dei restanti 5 che gli spettano fino a giugno, l'Inter vorrebbe pagarne soltanto la metà.