Calciomercato, Inter-Rafinha: "Obbligo di riscatto con la Champions"

La trattativa che porterà Rafinha all'Inter è praticamente conclusa. Il Barcellona si è preso 48 ore per decidere, ma è opinione unanime che dirà sì all'ultima offerta presentata da Ausilio nell'incontro che ha avuto con i dirigenti claugrana. Da Mundo Deportivo, a tal proposito, emergono altri dettagli proprio su quest'offerta: secondo il principale quotidiano sportivo catalano, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League dei nerazzurri.



Se Spalletti dovesse centrare l'obiettivo in primavera arrivando tra le prime 4, l'Inter sarà dunque "costretta" a pagare i 35 milioni del riscatto per Rafinha: la speranza, per i nerazzurri, è che il brasiliano, impiegato per la prima volta in questa stagione per 12 minuti in Coppa del Re contro l'Espanyol, possa aiutare la squadra a conquistare la Champions.