Calciomercato, Inter-Rafinha, il Barcellona chiede due giorni

Siamo alla stretta finale: nel secondo incontro consecutivo con i dirigenti del Barcellona per chiudere l'operazione Rafinha, Piero Ausilio ha messo sul piatto la sua ultima offerta. Prestito gratuito e riscatto fissato a 30 milioni più 5 di bonus, o nella peggiore delle ipotesi, 35 milioni secchi, senza bonus. Il Barcellona ha chiesto due giorni di riflessione, ma filtra ottimismo dall'ambiente nerazzurro.



In un primo momento la società spagnola aveva proposto il prestito secco e di fronte al rifiuto dei nerazzurri ha alzato la posta per il diritto di riscatto chiedendo 40 milioni. Non solo: Rafinha è stato convocato da Valverde per l'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Espanyol, nonostante in questa stagione non abbia mai messo piede in campo. Un tentativo, evidentemente, per valorizzare il giocatore.



Va ricordato che il 24enne brasiliano, reduce da una lunga assenza dovuta al grave infortunio al menisco nella passata stagione, ha già trovato l'intesa con l'Inter e starebbe spingendo per essere ceduto.