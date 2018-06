Calciomercato Inter, pressing su Politano ma il Sassuolo frena

Con Simone Verdi ormai destinato al Napoli, l'Inter ha spostato la propria attenzione su Matteo Politano, che diventa il primo obiettivo per arricchire il reparto offensivo e in particolare le fasce in vista di una stagione ricca di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia.



Come riferisce il nostro Claudio Raimondi il problema è rappresentato dalla formula dell'operazione: i nerazzurri propongono al momento un prestito oneroso da 7-8 milioni con diritto di riscatto a 13-14 mln, offerta ritenuta non adeguata dal Sassuolo.



Tuttavia si tratta di un primo approccio: il mercato è lungo e le due società potrebbero trovare la quadra. In ogni caso il club di Corso Vittorio Emanuele appare decisamente in vantaggio rispetto ai cugini del Milan, interessati al 24enne come ammesso dal suo procuratore Davide Lippi.