Calciomercato Inter, Politano vicinissimo

L'Inter sta per piazzare un altro (l'ennesimo) colpo di mercato. I nerazzurri sono a un passo dall'intesa con il Sassuolo per Matteo Politano: la formula giusta per chiudere sarebbe quella del prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20.



Si stanno definendo gli ultimi dettagli e in particolare l'inserimento di due giovani tra Odgaard, Gavioli e Adorante. Così il club di Corso Vittorio Emanuele risolverebbe anche il 'problema' delle plusvalenze e rispetterebbe le richieste dell'Uefa sul Fair Play Finanziario.



A dispetto dunque delle dichiarazioni rilasciate ieri dall'ad neroverde Carnevali, l'affare andrà in porto e Luciano Spalletti potrà così contare su un'alternativa di lusso sulla fascia destra (ma il 24enne è in grado di giocare anche a sinistra).