Calciomercato Inter, piace Hector Herrera

Il sogno dell'Inter rimane Arturo Vidal ma nel frattempo i nerazzurri studiano altre ipotesi (che comunque non escludono a priori l'arrivo del cileno). In particolare Hector Herrera, centrocampista 28enne del Porto, sarebbe finito nel mirino del club di corso Vittorio Emanuele.



Il contratto del messicano (c'era anche la Roma sulle sue tracce) scade nel 2019 e il messicano ha fatto capire chiaramente che non intende rinnovarlo: i lusitani lo valutano all'incirca 20 milioni di euro. Il Biscione, prima di aprire eventualmente una trattativa, deve cedere e in questo senso si attende un rilancio del Wolverhampton per Joao Mario.



Sempre sulla mediana il Chelsea è fortemente interessato a Vecino (lo vuole Maurizio Sarri): l'Inter potrebbe dare vita a uno scambio con l'approdo di Tiemoue Bakayoko ad Appiano Gentile. Le alternative insomma non mancano: lavori in corso per rinforzare il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti.