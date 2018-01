Calciomercato Inter, Pastore ha detto sì

Javier Pastore spinge per raggiungere Spalletti. Nelle ultime ore l'argentino del Psg avrebbe espresso la propria volontà di trasferirsi all'Inter che da tempo lo segue e ora potrebbe puntare sulla preferenza del 28enne per chiudere un'operazione che resta comunque a dir poco complicata: il club di corso Vittorio Emanuele ci proverà in ogni caso fino al 31 gennaio.



La formula proposta dai nerazzurri è quella del prestito con diritto di riscatto: Sabatini e Ausilio, in stretto contatto con l'agente del Flaco Marcelo Simonian, non possono andare oltre mentre la scoietà di Al-Khelaifi vuole cedere il giocatore solamente a titolo definitivo. La distanza rimane notevole anche se, come detto, il 'pressing' di Pastore giocherebbe un ruolo importante nella trattativa.



Secondo alcune indiscrezioni l'ex Palermo sarebbe del resto pronto a ridursi l'ingaggio (guadagna 10 milioni di euro all'anno) per favorire il buon esito dell'affare.