Calciomercato Inter, nuovo assalto United per Perisic. I nerazzurri si fiondano su Di Maria

L'Inter della prossima stagione potrebbe cambiare volto sulle fasce. Secondo quantro riferisce il Sun il Manchester United non avrebbe infatti mollato la pista Ivan Perisic, dopo l'assalto della scorsa estate, e sarebbe tornato di nuovo alla carica. Per il tabloid i colloqui con il club nerazzurro sarebbero addirittura in "stato avanzato" e i rappresentanti dell'ala croata (impegnata domani nella finale del Mondiale) Fali Ramadani e Pini Zahavi sarebbero in procinto di volare in Inghilterra per discutere con i Red Devils.



A spingere per l'affare José Mourinho che nei giorni scorsi ha speso parole importanti per il 29enne ("Giocatore veloce, creativo e fisico, davvero fantastico"). D'altra parte anche Luciano Spalletti apprezza molto Perisic ("Si può accostare a Ronaldo" ha detto ieri e 12 mesi fa si è speso per la sua conferma) e per questo sembra molto improbabile una cessione.



Tuttavia dalla Francia arriva una voce significativa che farebbe pensare a un piano B della società di corso Vittorio Emanuele. Per Paris United l'Inter sarebbe fortemente interessata ad Angel Di Maria, accostato negli scorsi giorni pure al Napoli: l'argentino (in grado di giocare a sinistra) è in uscita dal Psg perché il nuovo tecnico Thomas Tuchel non lo ritiene centrale nel suo progetto.