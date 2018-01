Calciomercato Inter, non c'è l'accordo per Rafinha: il Barcellona chiede 40 mln

Non è ancora stato raggiunto l'accordo tra Barcellona e Inter per Rafinha. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha incontrato in Catalogna i dirigenti blugrana per trattare il centrocampista brasiliano: la società spagnolo in un primo momento ha proposto il prestito secco e di fronte al rifiuto dei nerazzurri ha chiesto, per il diritto di riscatto, 40 milioni di euro non senza aver provato a cedere il giocatore (ma il club di corso Vittorio Emanuele non ha margini di manovra in tal senso).



Sta all'Inter ora accettare o meno la richiesta del Barça: agli azulgrana non bastano i 25 milioni messi sul piatto. E' previsto un nuovo faccia a faccia nella giornata di domani ma non è escluso che le parti si riaggiornino già questa sera. Intanto Rafinha è stato convocato da Valverde per l'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Espanyol. Va ricordato che il 24enne ha già trovato l'intesa con il Biscione e starebbe spingendo per essere ceduto.