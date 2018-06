Calciomercato Inter, Malcom si avvicina. Pronto l'assalto a Carvalho

Inter inarrestabile sul mercato. Dopo aver acquistato De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez e praticamente chiuso per Radja Nainggolan, i nerazzurri avrebbero messo le mani su Malcom. Il Bordeaux vorrebbe cedere l'esterno offensivo a titolo definitivo mentre il club di Coso Vittorio Emanuele spinge per il prestito oneroso da 6-7 milioni e diritto di riscatto per un totale di 40 milioni secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Il Biscione però potrebbe contare sulla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano e non mancherebbe già l'accordo tra le parti per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Non è escluso che il brasiliano forzi la mano per la cessione non presentandosi al ritiro in programma venerdì prossimo.



Non è finita qui perché Ausilio è pronto all'affondo per William Carvalho. Il centrocampista, insieme ad altri cinque compagni, ha chiesto la rescissione del contratto dallo Sporting a causa dell'agguato dei tifosi per la mancata qualificazione in Champions League. Qualora la ottenesse si scatenerebbe un'asta: per la Rosea l'Inter punta a bruciare la concorrenza trattando con la società lusitana (a un prezzo inferiore rispetto alla valutazione di 40-45 milioni) magari inserendo qualche contropartita (Eder?) gradita al nuovo tecnico Sinisa Mihajlovic. Così i Leoni non perderebbero il 26enne a parametro zero e Spalletti avrebbe un altro rinforzo in mezzo al campo per la gioia anche dei tifosi.