Calciomercato Inter, Joao Mario si avvicina al West Ham

L'addio di Joao Mario all'Inter si avvicina. O meglio, l'arrivederci. Il portoghese, infatti, ha mostrato segnali di apertura nei confronti del West Ham, che in un primo momento sembrava non convincerlo più di tanto. Il procuratore lavora all'accordo con il club londinese, ma al momento quello che manca è l'intesa tra le due società.



L'Inter chiede il prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 30 milioni: l'obiettivo è non arrivare a una minusvalenza visti i 40 milioni spesi per strapparlo allo Sporting Lisbona due estati fa. Il West Ham vorrebbe invece un prestito gratuito con diritto di riscatto a 20-22 milioni. L'impressione è che le due società riusciranno a trovare l'accordo: all'Inter conviene liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore sempre più chiuso anche dall'arrivo di Rafinha, al giocatore conviene giocare con più continutà nell'anno del Mondiale.



Per ciò che concerne le altre trattative in entrata e in uscita, Zidane si è opposto personalmente all'addio di Kovacic che arrivò al Real Madrid proprio dall'Inter, mentre Eder ha rifiutato per il momento la corte del Crystal Palace. Resta forte la possibilità Sturridge.