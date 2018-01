Calciomercato Inter, Joao Mario al West Ham

È fatta. Joao Mario sarà un giocatore del West Ham. Il centrocampista portoghese si era già convinto del trasferimento in Premier League, l'ultimo passo è stato l'accordo tra l'Inter e il club londinese. La trattativa è stata chiusa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: oltre a liberarsi di un ingaggio pesante, i nerazzurri incassano 1,2 milioni per la cessione a titolo temporaneo. La cifra del riscatto, invece, non è stata fissata.



Pagato 44 milioni nell'estate del 2016 dopo un Europeo da protagonista, Joao Mario non ha reso secondo le aspettative e con Spalletti ha trovato pochissimo spazio. L'arrivo di Rafinha gli avrebbe tolto ulteriore spazio e nell'anno del Mondiale il portoghese vuole giocare con continuità, ecco perché ha accettato il West Ham nonostante i dubbi iniziali.