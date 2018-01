Calciomercato Inter, Joao Mario a Londra, Gabigol al Santos

Joao Mario vola a Londra. Il centrocampista portoghese lascia l'Inter dopo appena un anno e mezzo e la foto che lo immortala con i bagagli all'aeroporto è forse la sua ultima immagine italiana. Il giocatore farà le visite mediche e firmerà il contratto col West Ham, la speranza dei nerazzurri è che quest'estate gli Hammers, dopo aver pagato 1,2 milioni di euro per il prestito oneroso, ne verseranno altri 30 per il riscatto. Questa, infatti, è la cifra intorno alla quale i due club hanno trovato l'accordo verbale.



Del resto, pagato 44 milioni nell'estate del 2016 dopo un Europeo da protagonista, Joao Mario non ha reso secondo le aspettative e con Spalletti ha trovato pochissimo spazio. Non ha fatto certo meglio Gabigol e, ironia della sorte, questi sono anche i giorni del suo addio. O meglio, un altro arrivederci. In mattinata è diventata ufficiale la risoluzione del prestito col Benfica ed è poi arrivato l'annuncio del Santos, dove il brasiliano proverà a rilanciarsi.