Calciomercato Inter, il Napoli vuole Handanovic

Il calciomercato dell'Inter continua a muoversi parallelamente su possibili ingressi (vedi Nainggolan) ma anche possibili uscite, in nome del Fair Play Finanziario: in questo senso, importanti le voce riportate dal Corriere della Sera su un interessamento del Napoli per Samir Handanovic. Dopo l'addio di Reina, gli azzurri sono ancora in cerca di un nuovo portiere e, tramontata la trattativa per Rui Patricio, con Leno strada complicata, Carlo Ancelotti ha fatto il nome del 34enne sloveno.



Da casa Inter arrivano le classiche smentite di rito, Luciano Spalletti non vorrebbe privarsi di un titolare proprio nella stagione del ritorno in Champions League, ma un'offerta da 25-30 milioni di euro sarebbe difficilmente rifiutabile per le casse nerazzurre, soprattutto se arrivasse entro fine mese (quando l'Inter deve fare circa 30-40 milioni di plusvalenze per i paletti Uefa).



Dalle possibili uscite ai possibili acquisti: Davide Lippi, oggi in sede per il prolungamento del contratto di Berni, ha parlato anche di Politano, altro suo assistito. "Matteo all'Inter? Ci stiamo lavorando. La società nerazzurra è interessata? Assolutamente sì" le parole dell'agente sull'esterno del Sassuolo.