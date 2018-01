Calciomercato Inter, il Barcellona ha detto sì per Rafinha

La tanto attesa fumata bianca è arrivata. Il Barcellona ha detto sì all'offerta dell'Inter per Rafinha: prestito con diritto di riscatto a 35 milioni più ulteriori 3 di bonus in caso di qualificazione alla Champions League. Piccolo giallo legato all'obbligo: nel contratto non c'è un vincolo scritto - sarebbe proibito dal Fair Play Finanziario - ma esisterebbero accordi verbali tra le due società che impegnerebbero Suning ad acquistare il giocatore in caso di Champions e di sei mesi ad alto livello.



In mattinata il centrocampista brasiliano aveva respinto le avances del Celta Vigo costringendo di fatto i blaugrana a convincersi ad accettare per forza di cose la proposta nerazzurra. Ulteriore indiscrezione del nostro Andersinho Marques: è stato prenotato un jet privato per domenica mattina tanto che Rafinha potrebbe essere a San Siro domenica sera per assistere a Inter-Roma, il giorno dopo le visite.



Il club di corso Vittorio Emanuele aveva già raggiunto l'accordo (contratto di 3 anni e mezzo) con il 24enne che da par suo aveva manifestato apertamente la volontà di trasferirsi alla corte di Spalletti mettendo un like a un post del club interista su Instagram. Il tecnico avrà così a disposizione un elemento molto prezioso in grado di giocare in tre ruoli: ala destra, centrocampista centrale e trequartista.



Nella scorsa stagione un grave infortunio al menisco ha tenuto a lungo Rafinha lontano dai campi ma i problemi fisici sono ormai alle spalle tanto che è rientrato in campo in Coppa del Re qualche giorno fa.

IL LIKE AL POST NERAZZURRO