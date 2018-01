Calciomercato Inter, il Barcellona avrebbe detto sì per Rafinha

La tanto attesa fumata bianca è arrivata. Il Barcellona avrebbe detto sì all'offerta dell'Inter, prestito con diritto di riscatto a 35 milioni, per Rafinha. In mattinata il centrocampista brasiliano avrebbe respinto le avances del Celta Vigo e così i blugrana si sarebbero convinti ad accettare per forza di cose la proposta nerazzurra.



Il club di corso Vittorio Emanuele aveva già raggiunto l'accordo con il 24enne che da par suo aveva manifestato apertamente la volontà di trasferirsi alla corte di Spalletti mettendo un like a un post del club interista su Instagram. Il tecnico avrà così a disposizione un elemento molto prezioso in grado di giocare in tre ruoli: ala destra, centrocampista centrale e trequartista.



Nella scorsa stagione un grave infortunio al menisco ha tenuto a lungo Rafinha lontano dai campi ma i problemi fisici sono ormai alle spalle e quest'anno non è stato utilizzato da Valverde per ragioni esclusivamente tecniche.