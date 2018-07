Calciomercato Inter, "Icardi di nuovo nel mirino del Real"

Pericolo Real per l'Inter. Come riferisce Marca i Campioni d'Europa potrebbero tornare di nuovo alla carica per Mauro Icardi dopo il tentativo (andato a vuoto) durante il mercato invernale e considerate le enormi difficoltà per arrivare a Neymar.



I blancos sono alla caccia di un grande attaccante in grado di sostituire Cristiano Ronaldo (Florentino Perez ha parlato di "rinforzi fantastici") e l'argentino sarebbe stimato per le sue caratteristiche di "uomo d'area e goleador puro".



Tuttavia il club spagnolo dovrà per forza di cose trattare con i nerazzurri perché la clausola rescissoria da 110 milioni di euro (e valida solo per l'estero) è scaduta il 15 luglio: difficilmente dunque la società di corso Vittorio Emanuele si priverà della propria bandiera.