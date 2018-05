Calciomercato Inter, depositato il contratto di de Vrij

Una buona notizia, anche se attesa, e una cattiva, che conferma le sensazioni delle ultime settimane. Mentre la squadra si concentra sul finale di campionato, la dirigenza dell'Inter sfoglia le margherite del calciomercato e il primo affare confonde proprio campo e nuova stagione: secondo La Gazzetta dello Sport è stato depositato in Lega Calcio il contratto di Stefan de Vrij (che nell'ultima giornata affronterà i nerazzurri con la maglia della Lazio per lo spareggio Champions), un quadriennale da oltre 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.



Nuvole nere in direzione Valencia, invece. La dirigenza spagnola non fa sconti per Cancelo, vuole che entro fine maggio siano versati i 35 milioni di euro pattuiti in estate come diritto di riscatto per l'esterno portoghese. L'Inter, qualificazione in Champions o meno, ha ancora obblighi verso l'Uefa (entro il 30 giugno servono plusvalenze per 40 milioni) e lavora sempre a un mercato che non preveda certi tipi di esborsi immediati.



Ecco perché Ausilio sta iniziando a valutare le alternative. Torna in auge il sempreverde Vrsaljko (Atletico Madrid, osservato anche Partey), i nuovi nomi sono quelli di Semedo (Barcellona, con cui si dovrà discutere anche di Rafinha) e - secondo Tuttosport - di Pavel Kaderabek, valutato 15 milioni dall'Hoffenheim.