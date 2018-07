Calciomercato Inter, Dembelé lontano: occhi puntati su Paredes

L'Inter cambia strategia. Come raccontato dal nostro Cristiano Puccetti sembra sfumare definitivamente l'obiettivo Moussa Dembelé: il Tottenham, nonostante il 30enne belga abbia il contratto in scadenza nel 2019, continua a chiedere non meno di 20 milioni e soprattutto cederebbe il giocatore solo a titolo definitivo (i nerazzurri al momento non intendono concludere l'affare con questa formula).



Così il club di Corso Vittorio Emanuele sta valutando il profilo di Leandro Paredes, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo e allenato da Luciano Spalletti ai tempi della Roma. Il 24enne vorrebbe tornare in Italia e la squadra russa avrebbe già individuato il suo sostituto, ovvero Milan Badelj (svincolato dopo la fine dell'avventura alla Fiorentina).



Per quanto riguarda il capitolo terzino destro va segnalato che il prezzo di Sime Vrsaljko, grazie alle ottime prestazioni al Mondiale, è salito fino a 30 milioni: l'Inter continua il pressing anche se l'Atletico Madrid per ora non ha aperto all'ipotesi prestito con diritto di riscatto. Le alternative portano i nomi di Darmian e Zappacosta, quasi tramontato invece Florenzi (vicino al rinnovo con la Roma).