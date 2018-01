Calciomercato Inter, cresce l'ottimismo per Pastore. Emery: "Potrebbe partire"

Ieri sera le parole di Ausilio e Sabatini avevano un po' sconfortato i tifosi dell'Inter che sognano l'approdo di Pastore ma oggi al termine di una giornata di alti e bassi a prevalere è l'ottimismo anche e soprattutto per le parole pronunciate da Emery dopo la semifinale di Coupe de la Ligue tra il Psg e il Rennes: "Javier potrebbe partire, vederemo nelle prossime ore".



Il Flaco è sceso in campo da titolare venendo sostituito a inizio ripresa (per un piccolo problema muscolare). "Non c'è nessuna novità, il fatto che giochi contro il Rennes non cambia nulla" ha dichiarato l'agente dell'argentino Marcelo Simonian, a Milano per trattare con il club di Corso Vittorio Emanuele.

Ebbene proprio il procuratore starebbe spingendo per convincere il club parigino ad accettare la proposta nerazzurra. A questo proposito l'affare potrebbe andare a buon fine nell'ultimo giorno di trattative con la formula del prestito oneroso a 7 milioni e il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione dell'inter alla prossima Champions League a 23 milioni per un totale dunque di 30 mln.