Calciomercato Inter, cresce l'ottimismo per Dembelé

L'Inter dovrebbe riuscire a regalare Moussa Dembelé a Luciano Spalletti. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle ultime ore è aumentato l'ottimismo in casa nerazzurra anche perché Mauricio Pochettino si sarebbe rassegnato all'idea di perdere il centrocampista 30enne, con il contratto in scadenza nel 2019, e avrebbe scelto N'Zonzi (in forza al Siviglia) per sostituirlo.



Gli Spurs avevano chiesto inizialmente al club di Corso Vittorio Emanuele 30 milioni di euro, tanti quanti messi sul piatto da una società cinese. Ma il 13 luglio il mercato in Cina chiuderà e quindi il prezzo del cartellino è destinato a scendere: il Biscione aspetta questa data forte della volontà del belga di trasferisi a Milano diventando così un nuovo compagno di squadra del connazionale Radja Nainggolan.