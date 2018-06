Calciomercato Inter, arriva Nainggolan: domani le visite

I giorni delle trattative sono finiti, per gli affari Inter-Nainggolan e Roma-Pastore è giunto il momento delle visite mediche: tra stasera e domani i giocatori (compresi Santon e Zaniolo, inseriti nell'affare che porterà il belga a Milano) i giocatori sono attesi nelle rispettive città per i consueti test fisici, preludio alle firme sui contratti e agli annunci ufficiali.



Radja Nainggolan sarà a Milano in serata, previste domattina invece le visite: alla Roma finiranno 24 milioni di euro cash più i cartellini di Santon e Zaniolo, valutati complessivamente 14 milioni. E proprio sul terzino 27enne si concentreranno molte attenzioni, visto che due anni fa la sua cessione saltò proprio per il mancato superamento dei test per ben tre volte: Napoli, West Ham e Sunderland. "Colpa" del ginocchio destro operato in passato, nel 2016 Santon commentò così: "Vero che va gestito ma da qui a dire che non posso passare gli esami ce ne passa". Nel frattempo ha messo insieme 30 presenze negli ultimi due anni, non dovrebbero esserci ulteriori problemi.



Nella Capitale è atteso anche Pastore, in arrivo lunedì sera intorno alle 22 da Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze: martedì anche per lui visite mediche. Al Paris Saint Germain andranno 20 milioni di euro più 4 di bonus anche se l'affare verrà ufficializzato solo a luglio per esigenze di bilancio.