Calciomercato Inter, anche il Milan su Asamoah e Bernard

Kwadwo Asamoah e Bernard Anício Caldeira Duarte sono due dei nomi da tempo nel mirino dell'Inter, attirata dalle ottime caratteristiche tecniche dei giocatori unite alla convenzienza economica visto che i contratti con Juventus e Shakhtar Donetsk sono in scadenza a giugno. I nerazzurri hanno già affondato i colpi per il ghanese e il brasiliano (secondo il nostro Andersinho Marques, non confermato il pre-contratto) senza però chiudere, ecco quindi che il Milan prova a inserirsi.



Secondo Tuttosport, Massimiliano Mirabelli (che ha già chiuso per i parametro zero Strinic e Reina) punta a Bernard anche per cautelarsi in caso di addio di Suso anche perché i nerazzurri sembrano aver frenato per le alte commissioni chieste dagli agenti. Più difficile arrivare ad Asamoah, visti anche i buoni rapporti dell'Inter con l'agente Federico Pastorello (che cura anche gli interessi di Candreva) sembra difficile un tale sgarbo.