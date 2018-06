Calciomercato Inter, a luglio assalto a Nainggolan. Ottimismo per Dembelé

Tutto tace sul fronte Icardi, dall’Inter nessun segnale nonostante si sia capito come il capocannoniere della serie A, che si mostra sorridente tra un safari e una grigliata in Sudafrica con la moglie Wanda, abbia fatto capire di essere rimasto abbastanza deluso per un silenzio inaspettato della società sul rinnovo che sembrava cosa fatta.



In corso Vittorio Emanuele hanno invece rimandato tutto, anche perché un rinnovo dorato con uno stipendio da 7-8 milioni avrebbe potuto scoraggiare eventuali acquirenti, mentre l’Inter vuole comunque mantenersi aperta la strada di sacrificare il suo bomber nel caso in cui fosse l’unica soluzione possibile per cercare di recuperare i 50 milioni di plusvalenze da trovare entro il prossimo 30 giugno.



Intanto Piero Ausilio continua a lavorare, cercando di imbastire qualche scambio modello Skriniar che possa aiutarlo inserendo qualche giovane interessante per fare plusvalenze, in questo senso continuano i dialoghi con le società amiche, con l’Atalanta per Ilicic e con il Sassuolo per Politano, che sembra l’obiettivo principale per dare a Spalletti un giocatore veloce in grado di saltare l’uomo. L’offerta dell’Inter, per un prestito oneroso e riscatto l’anno prossimo, però non convince al momento i neroverdi.



C’è ottimismo anche sul fronte Dembelé dopo la missione londinese di Ausilio, L'Inter offre una decina di milioni al Tottenham per il 30 enne belga che potrebbe dare un po’ di fisicità in più alla mediana nerazzurra in previsione Champions. Il sogno dello Spallettone però rimane sempre il suo vecchio Ninja Nainggolan e l’Inter, dopo aver sistemato il bilancio, da luglio proverà ad andare incontro al suo tecnico con la Roma che non è più irremovibile come l’estate scorsa.